Araç şarampole uçtu: 1 ölü

Kaynak: İHA
Araç şarampole uçtu: 1 ölü
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı devrilerek şarampole uçtu.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Necati Yiğit idaresindeki tarım aracı Mollabey-Gümeli karayolunun Karacallı mevkii altında kontrolden çıkıp şarampole uçtu.

112 Acil Çağrı Merkezine durumun bildirilmesinden sonra olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde, Necati Yiğit'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmadan sonra Necati Yiğit'in cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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