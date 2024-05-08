Zonguldak'ta 13 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan aşağı düştü

Kepez Mahallesi Gaziler Sokak’ta meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte yaşayan Eren Uslu, kaldıkları apartmanın 4’üncü katındaki dairede, odasından balkona çıktı. Bu esnada yalnız olan Uslu, bilinmeyen bir sebeple zemine düştü.

BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Aile bireyleri odaya girdiklerinde Eren’i göremeyince kapısı açık olan balkondan aşağıya baktı, oğullarının balkondan düşmüş halde yattığını gördü. Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Eren Uslu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, morga kaldırılan Eren Uslu’nun cenazesinin, Çankırı’da toprağa verileceği bildirildi.