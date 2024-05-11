Ekrem İmamoğlu taklidiyle izleyenleri güldürdü

Sosyal medya platformlarında sıkça karşılaşılan taklitçilik ve mizah içerikleri arasında, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taklidi fenomen oldu. Bir sosyal medya kullanıcısının, İmamoğlu'nun konuşma tarzını, jestlerini ve mimiklerini başarılı bir şekilde taklit ettiği video, kısa sürede viral hale geldi.

Videonun paylaşılmasıyla birlikte kullanıcılar, taklit edilen kişiye olan benzerliğin yanı sıra, taklitçinin performansını da oldukça başarılı bulduklarını ifade ettiler.