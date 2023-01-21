İmamoğlu ile Bilal Göregen'in diyaloğu yeniden gündem oldu

İmamoğlu, kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün cezası almıştı. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

Yaşanan süreçlerle ilgili olarak “İmamoğlu’na soruşturma imalathanesi kurdular. Harıl harıl çalışıyorlar. Seri üretime geçtiklerini de görüyorum. Hızlarına yetişemiyoruz” şeklinde bir açıklamada bulunan İmamoğlu'nun üç yıl öncesine ait bir videosu ve söylediği sözler yeniden gündem oldu.

FENOMEN BİLAL'E "ÇALMANIN HİÇBİR TÜRLÜSÜNÜ BİLMEM" YANITI VERDİ

Darbuka çaldığı videosuyla dünya çapında fenomen olan Bilal Göregen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla bir araya geldi.

İmamoğlu, Göregen’in “Çalmayı biliyor musunuz başkanım” sorusuna “Yok, ben çalmanın hiçbir türlüsünü bilmem” yanıtını verdi.

İmamoğlun’nun “Gönül hırsızlığı var sende” diyerek takıldığı Göregen sloganının ‘Dünyada viral, darbukatör Bilal’ olduğunu söyleyerek “Efsane gidiyoruz şu anda” dedi.