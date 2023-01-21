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İmamoğlu ile Bilal Göregen'in diyaloğu yeniden gündem oldu

Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan soruşturmalar yüzünden sıkıntılı günler yaşıyor. Gündem böyleyken, İmamoğlu'nun üç yıl önce darbukatör Bilal'le çektiği bir video yeniden gündeme geldi. Videoda, İmamoğlu, Göregen’in sorusunu “Yok, ben çalmanın hiçbir türlüsünü bilmem” şeklinde yanıtlıyor.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 21:45
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Ekrem İmamoğlu ve Darbuakör Bilal Göregen arasındaki diyalog yeniden gündem oldu

İmamoğlu ile Bilal Göregen'in diyaloğu yeniden gündem oldu
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İmamoğlu, kamu görevlisine hakaretten açılan davanın 14 Aralık’taki duruşmasında iki yıl yedi ay 15 gün cezası almıştı. TCK’nin 53’üncü maddesinden de ceza alan İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

Yaşanan süreçlerle ilgili olarak “İmamoğlu’na soruşturma imalathanesi kurdular. Harıl harıl çalışıyorlar. Seri üretime geçtiklerini de görüyorum. Hızlarına yetişemiyoruz” şeklinde bir açıklamada bulunan İmamoğlu'nun üç yıl öncesine ait bir videosu ve söylediği sözler yeniden gündem oldu.

FENOMEN BİLAL'E "ÇALMANIN HİÇBİR TÜRLÜSÜNÜ BİLMEM" YANITI VERDİ

Darbuka çaldığı videosuyla dünya çapında fenomen olan Bilal Göregen, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla bir araya geldi.

İmamoğlu, Göregen’in “Çalmayı biliyor musunuz başkanım” sorusuna “Yok, ben çalmanın hiçbir türlüsünü bilmem” yanıtını verdi.

İmamoğlun’nun “Gönül hırsızlığı var sende” diyerek takıldığı Göregen sloganının ‘Dünyada viral, darbukatör Bilal’ olduğunu söyleyerek “Efsane gidiyoruz şu anda” dedi.

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1950
21.01.2023 21:58
Babasını oğlu!! Oda çalmayı bilmiyor, elindeki olanı da, olmayan Türk adaletine kaptırdı!! Kim o bildiniz mi?  
 
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