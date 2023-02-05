5 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bilal Göregen'den Sinan Ateş'e Ağıt

Darbuka çaldığı videosuyla dünya çapında fenomen olan Bilal Göregen Sinan Ateş’e ağıt yaktı.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 22:25
Takip Et

Bilal Göregen'den Sinan Ateş'e Ağıt

Bilal Göregen'den Sinan Ateş'e Ağıt
+
Aa
-

Bilal Göregen sosyal medyada yayınlanan video izlenme rekorları kırdı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İşte o ağıtın sözleri

Büyük sermayesiydi cesaret

Onu yol ortasında buldu cesaret

Hani nerde Sinan için adalet

Gitti de Sinan’ım geri gelmedi

Kimisi haykırdı kimisi sessiz kaldı

Sinan’ın ateşi yürekler yaktı

Bazısı da yalnız işine baktı

Gitti de Sinan’ım geri gelmedi

Bilal Göregen ağıt yakıp söylesin

Yüce Mevla sana rahmet eylesin

Hani dağ gibi derler ya işte öylesin

Gitti de Sinan’ım geri gelmedi

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Savaşşş
5.02.2023 22:45
İyi dinleyip doğru yazalım lütfen. En büyük sermayesiydi, onu yolda buldu ŞEHADET vs  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
1
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿AKP'nin sarsılmaz kalesinde deprem. AKP kulisleri bu sonuçlara elleri titreyerek bakacak
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
2
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
3
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
4
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Aşk pozları silindi sıra 'Ne kaybettiğine bir bak' pozlarında
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
5
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
6
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ‘Bahçeli’ göndermeli tepki: Nereden nereye?
﻿Mavi bereden 'FETÖ' sabıkalı şirket çıktı: Erdoğan’ın mitingine damga vurmuşlardı
7
﻿Mavi bereden 'FETÖ' sabıkalı şirket çıktı: Erdoğan’ın mitingine damga vurmuşlardı
﻿Mavi bereden 'FETÖ' sabıkalı şirket çıktı: Erdoğan’ın mitingine damga vurmuşlardı
﻿Çanakkale’de 9 ilçede okullar tatil edildi
﻿Çanakkale’de 9 ilçede okullar tatil edildi
﻿Çanakkale’de 9 ilçede okullar tatil edildi
﻿Pegasus Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı tüm uçuşları iptal etti
﻿Pegasus Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı tüm uçuşları iptal etti
﻿Pegasus Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı tüm uçuşları iptal etti
﻿Rüzgar duvarı devirdi. Altında kalan üç kadın yaralandı
﻿Rüzgar duvarı devirdi. Altında kalan üç kadın yaralandı
﻿Rüzgar duvarı devirdi. Altında kalan üç kadın yaralandı
﻿Trafiğe takılmamak için snowboard yaptı
﻿Trafiğe takılmamak için snowboard yaptı
﻿Trafiğe takılmamak için snowboard yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.