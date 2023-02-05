Bilal Göregen'den Sinan Ateş'e Ağıt

Bilal Göregen sosyal medyada yayınlanan video izlenme rekorları kırdı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İşte o ağıtın sözleri

Büyük sermayesiydi cesaret

Onu yol ortasında buldu cesaret

Hani nerde Sinan için adalet

Gitti de Sinan’ım geri gelmedi

…

Kimisi haykırdı kimisi sessiz kaldı

Sinan’ın ateşi yürekler yaktı

Bazısı da yalnız işine baktı

Gitti de Sinan’ım geri gelmedi

Bilal Göregen ağıt yakıp söylesin

Yüce Mevla sana rahmet eylesin

Hani dağ gibi derler ya işte öylesin

Gitti de Sinan’ım geri gelmedi