Bilal Göregen'den Sinan Ateş'e Ağıt

Bilal Göregen sosyal medyada yayınlanan video izlenme rekorları kırdı.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
İşte o ağıtın sözleri
Büyük sermayesiydi cesaret
Onu yol ortasında buldu cesaret
Hani nerde Sinan için adalet
Gitti de Sinan’ım geri gelmedi
…
Kimisi haykırdı kimisi sessiz kaldı
Sinan’ın ateşi yürekler yaktı
Bazısı da yalnız işine baktı
Gitti de Sinan’ım geri gelmedi
Bilal Göregen ağıt yakıp söylesin
Yüce Mevla sana rahmet eylesin
Hani dağ gibi derler ya işte öylesin
Gitti de Sinan’ım geri gelmedi
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