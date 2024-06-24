Ekrem İmamoğlu'ndan Almanya'da 'Erdoğan' sloganlarına öpücüklü cevap

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya ziyareti sırasında ilginç bir olay yaşadı. İmamoğlu'na doğru 'Erdoğan' sloganları atan birkaç gurbetçiye öpücük atıp el sallayarak karşılık veren İmamoğlu'nun bu anları sosyal medyada gündem oldu.

Ziyaret sırasında kaydedilen videoda, İmamoğlu'nun sakin ve olumlu bir tavırla gurbetçilerin tezahüratlarına cevap verdiği görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları, İmamoğlu'nun bu hareketini farklı şekillerde yorumladı. Kimileri bu davranışı olgun ve esprili bulurken, kimileri de siyasi bir mesaj olarak değerlendirdi.