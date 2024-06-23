Yüksek kattaki balkondan direğe geçip kayarak inen kedi viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek kattaki balkondan direğe geçip kayarak inen kedi viral oldu

Trabzon'da bir ev kedisinin direkten kayarak sokak kedisinin yanına inişi sosyal medyada gündem oldu.

Trabzon'da yaşanan sıra dışı bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir ev kedisi, evin yanındaki direkten kayarak aşağıdaki sokak kedisinin yanına indi. Bu ilginç anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve kullanıcılar arasında tartışmalara neden oldu.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi tarafından paylaşıldı. Bir kesim kullanıcı, kedinin akrobatik yeteneklerini ve komik görüntüsünü beğenerek paylaştı. Ancak, bazı kullanıcılar kedinin bu hareketini tehlikeli buldu ve eleştirdi.

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