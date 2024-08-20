Ekrem İmamoğlu'ndan siyasi yasak iddialarına sert cevap! 'Utanç verici başka dava var mıdır?'

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği’nde tebrik ziyaretlerini kabul etti. İmamoğlu, CHP Genel Merkezi’nde yapılacak olan Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na katılmadan önce bazı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

''BÖYLE BİR DAVA OLMAZ''

İmamoğlu, hakkında açılan davayla alakalı bir gazetecinin, "İstinaf mahkemesinin sizinle ilgili kararı onadığına ve siyasi yasak getirileceğine dair bazı haberler ortaya saçıldı. Bu iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"Yargı tarihinde bu kadar zemini olmayan, utanç verici başka dava var mıdır? Bilmiyorum. Çokça adaletsizlik, hukuksuzluk yaşanıyor ama bu dava bile değil. Ama takip ediyoruz İstinaf'ın sürecini. Sonuçta dosya İstinaf'ta. Alt mahkemenin kararı var. İstinaftaki karara göre üst mahkemesi var, başka şeyler var. Umarım burada yargı adaletli bir karar verir. Hem bize hem milletimize güzel bir mesaj çıkar. Boşu boşuna siyasetin malzemesi haline gelmeyiz. Siyaseten Ekrem İmamoğlu kazançlı, zararlı çıktı meselesi konuşmuyorum bile. Ülkemiz kazansın. Ülkemizin kazanması için de adalet işlesin. Böyle bir dava olmaz. Umarım hızlıca karar çıkar."