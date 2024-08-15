İmamoğlu'nun siyasi yasak cezası belli oldu. Cezanın süresi içeriden sızdırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan hakkında İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savcı, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin işletilmesini talep ederek 'belli haklardan yoksun bırakma' ve 'bir kamu görevini üstlenmekten' mahrum bırakılmasını istemişti.

İMAMOĞLU'NA "5 YIL SÜREYLE KAMU HAKLARINDAN MAHKUMİYET" KARARI VERİLDİ İDDİASI

Gazeteci Talat Atilla, Türk Time’da yazdığı köşe yazısında İmamoğlu’nun yargılamasının Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nden İstinaf Mahkemesi’ne geldiğini, Şimdiye kadar devam eden istinaf sürecinde aldığı özel bilgiye göre ise 24. Ceza Dairesi, İmamoğlu'na "5 yıl süreyle kamu haklarından mahkumiyet" kararı verdiğini iddia etti.

Atilla yazdığı köşe yazısında şunları söyledi,

"Hatırlarsınız; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret suçundan hakkında İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savcı, Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinin işletilmesini talep ederek 'belli haklardan yoksun bırakma' ve 'bir kamu görevini üstlenmekten' mahrum bırakılmasını istemişti.

Yargılama Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nden İstinaf Mahkemesi’ne geldi. Şimdiye kadar devam eden istinaf sürecinde aldığım özel bilgiye göre 24. Ceza Dairesi, İmamoğlu'na "5 yıl süreyle kamu haklarından mahkumiyet" kararı verdi.

Henüz İmamoğlu'na tebliğ edilmeyen karar Yargıtay tarafından da onanırsa İmamoğlu, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olamayacak.

Bu kararla birlikte siyasette taşların yerinden oynama ihtimali büyük. Çünkü...

Mansur Yavaş ile birlikte Erdoğan'ın karşısına çıkma ihtimali en yüksek siyasetçi Ekrem İmamoğlu'ydu.

DİP NOT: Ekrem İmamoğlu davasında karar öncesi hâkimi değiştiren HSK'nın İmamoğlu'na verilen cezanın istinaf aşamasına bakacak olan üç üyeli heyetin başkanı ve bir üyesini de görevden alması kamuoyunda tartışma meydana getirmişti.