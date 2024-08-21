Ünlü sunucan iyi haber geldi. Yoğun bakıma alınmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü sunucan iyi haber geldi. Yoğun bakıma alınmıştı

Bir dönem gündüz kuşağı programlarının sunucusu, spiker ve yazar Ayşenur Yazıcı, geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ünlü sunucan iyi haber geldi.

Yazar Mine Özbek, Ayşenur Yazıcı'nın sağlık durumu hakkında sevindirici bir açıklama yaptı.

Mine Özbek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetlimiz Ayşenur Yazıcı’dan nihayet iyi haberler aldık. Dualarınız şifa oluyor. Yarın itibarıyla yoğun bakımdan normal odaya alınarak tedavisine devam edilecek" dedi.

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Özbek, Yazıcı'nın tedavi sürecinde gösterilen yoğun ilgi, sevgi ve desteğin büyük önem taşıdığını vurguladı ve destek olan herkese teşekkür etti.

Özbek, açıklamasında ayrıca, "Ailesi, Ayşenur’a adeta bir sevgi selinin aktığını bir kaç dakikalık yoğun bakım ziyaretlerinde özellikle iletti. Sizlerin desteği ona büyük moral oldu. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah tez zamanda sağlığına yeniden kavuşacak kıymetlimiz" sözlerine yer verdi.

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Ayşenur Yazıcı kimdir?

13 Eylül 1958 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Ayşenur Yazıcı, ilkolulunu Anadolu'da, ortaokulu Paris'te, liseyi Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde tamamladıktan sonra yükseköğretimini Fransa'da Rhone Akademisi'nde tamamladı. Ayşenur Yazıcı ileri düzeyde ingilizce ve fransızca bilmektedir.

TRT kariyeri 1983 yılında başlayan sunucu Ayyşenur Yazıcı, 1990-2011 yılları arasında TRT'de ve özel televizyonlarda spiker ve sunucu olarka çalışmaya devam etti. Meslekte 50'den fazla ödülü bulunan Ayşenur Yazıcı, Türk Dil Kurumu tarafından, 'Türkçe'yi en iyi kullanan spiker' olarak da ödüllendirildi.

Bir çocuk annesi olan Ayşenur Yazıcı'nın birçok kitabı da bulunmaktadır.

Şiir yarışmasında da ödülleri bulunan Ayşenur Yazıcı, ayrıca, evrensel enerjiyi kullanma tekniğine dayalı öğreti olan Reiki’de mastırdır.

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