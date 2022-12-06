Ekrem İmamoğlu'ndan İYİ Partili Hüseyin Örs için geçmiş olsun paylaşımı

Meclis Genel Kurulu’nda süren 2023 yılı bütçe görüşmeleri ikinci gününde de gerilimli başladı.
AKP'li Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örs'e saldırdı.
Yaşanan kavgada İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Örs’ün hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.
"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hastaneye kaldırılan Örs için sosyal medya hesabından geçmiş olsun paylaşımında bulundu.
İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"TBMM’deki görüşmeler sırasında yumruklu saldırı sonucu kafasına aldığı darbe sebebiyle yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
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