Ekrem İmamoğlu'nun hapis istemiyle yargılandığı davada karar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yapılan ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla yargılandığı davada duruşma 20 Kasım'a ertelendi.

Duruşmanın ardından açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, "Başlayan duruşmalar çerçevesinde bugüne kadar iki bilirkişi raporu geldi. Bu bilirkişi raporlarında bu ihalelerde herhangi bir kamu zararının olmadığı tespit edildi" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 29 Aralık 2015'te yapılan hizmet alımı ihalesinde bazı usulsüzlükler yapıldığına dair ihbarlar üzerine dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi hakkında geçtiğimiz yıl 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan dava açılmıştı. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın 6'ncı celsesi bugün görüldü. Duruşmaya 7 sanıklı duruşmaya Hasan Çetin ve sanık avukatları ile CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Hukuk İşleri Başkanı Gül Çiftçi, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ile çok sayıda CHP'li belediye başkanı katılırken, partililer de adliyenin dışında toplanarak duruşmanın bitmesini bekledi.

'BERAAT KARARI VERİLMESİNİ TALEP EDERİZ'

Söz hakkı alan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı iki ayrı heyetten bilirkişi raporu alındığını söyleyerek, “Suç unsuru olmadığı ortaya çıkmıştır. Beraat kararı verilmesini talep ederiz" dedi. Duruşmaya katılan Hasan Çetin'e ek savunması sorulduğunda ise Çetin, “Avukatım beyanda bulunacaktır. Ek savunma yapmaya gerek duymuyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme mütalaanın hazırlanması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

"BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA KAMU ZARARININ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Bugün Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen davalardan bir başkasının 6'ncı celsesi hep beraber yaşadık. 2014-2019 yılları arasında sayın Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yapmıştı. 2014 yılının aralık ayında kültür müdürlüğü operasyonlarıyla ilgili 250 bin liralık bir ihale için açılmış olan davanın 6'ncı celsesini tam 9 yıl sonra 2024'te bugün icra ettik. 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı oldu ve seçildi sayın İmamoğlu. Bu dönemden sonra Beylikdüzü'ndeki tüm ihaleler didik didik edildi. İhaleye yönelik Danıştay'ın soruşturma açılmasına izni vermemesine yönelik kararı vardı. Bu karara rağmen 2022 yılında iddianame düzenlendi.

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Yani ihaleden yedi yıl sonra iddianame düzenlendi. Başlayan duruşmalar çerçevesinde bugüne kadar iki bilirkişi raporu geldi. Bu bilirkişi raporlarında bu ihalelerde herhangi bir kamu zararının olmadığı tespit edildi. Konuyla ilgili Sayın Ekrem İmamoğlu'nun herhangi bir dahilinin bulunmadığını da kaydetti. Bu çerçevede bugün icra edilen mahkemede mahkeme başkanı bu bilirkişi raporlarını kaydetti. İçişleri Bakanlığının buna yönelik itirazını ise reddetti. Bir başka durum daha var bugün bu mahkemeye bir belge sunuldu. Bu belgede Ekrem İmamoğlu hakkında bir başka iddiaya yer verildi. Ancak bu iddia açık bir iftira niteliğindedir. Öyle ki internete konulan belge ile mahkemeye sunulan belge aynı bile değildir ve bu belgeye yönelik de mahkeme başkanı belgenin incelenmemesine karar verdi. Avukat arkadaşlarımız mütalaanın alınması ve bugün kararın verilmesi şeklinde görüşlerini bildirdiler ancak savcılık mütalaanın hazır olmadığını ifade ederek duruşmayı 20 Kasım tarihine erteledi" dedi.