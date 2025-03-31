Ekrem İmamoğlu'nun Kuzeyin oğlu Volkan Konak'a veda mesajı

Ekrem İmamoğlu’ndan Volkan Konak mesajı geldi. İmamoğlu, x (twitter) hesabından 20 yıllık dostuna şu sözlerle veda etti:

“Bu acı haberi cezaevinde almak daha da üzüntü verici.

Sen hep dik durdun, sözünü sakınmadın, sesini hiç kısmadın.

Dostum Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Güle güle can dostum ….”

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