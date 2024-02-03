Eksi 3 derecede ucuz kıyafet kuyruğu

Kuyrukta bekleyen bir vatandaş, "Sabah gelelim dedik sıra olmaz dedik yine sıra vardı. Orta gelirli bir aileyiz ama yine de yetmiyor. Param olsa neden bekleyeyim, istediğim yerde istediğim şekilde alırım" dedi.

Konya’nın merkez Meram ilçesinde bir giyim mağazasının önünde indirim kampanyası nedeniyle uzun kuyruk oluştu.

"PARAM OLSA NEDEN BEKLİYEYİM?"

Kuyrukta bekleyen bir vatandaş, "8.45’te geldik buraya, şu ileriden başladık. 8 gibi başlamış sıra onu bekliyoruz. Zor oluyor donduk. Araba var onunla ısınıyoruz. Fiyatlarla ilgili bilgim mesela normal sweat 400-500 TL burada 150 TL olarak veriliyor. Sabah gelelim dedik sıra olmaz dedik yine sıra vardı. Orta gelirli bir aileyiz ama yine de yetmiyor. Param olsa neden bekleyeyim, istediğim yerde istediğim şekilde alırım" şeklinde konuştu.

"FİYATLAR YÜKSEK OLDUĞU İÇİN GEÇİM ZOR OLUYOR"

Kuyrukta bekleyen bir öğrenci ise "Yaklaşık bir saattir buradayız. Herhalde bir iki saat daha burada oluruz. Ben öğrenciyim buraya yeni geldim zor yani kolay değil. Fiyatlar yüksek olduğu içinde geçimimiz zor oluyor" dedi.