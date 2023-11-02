Ekşi meyve kan şekerini düşürür mü?

Ekşi meyveler kan şekerini düşürür mü? İşte yanıtı…

Gülsüm Sundu KAYNAK: Haber Merkezi
Ekşi meyve kan şekerini düşürür mü?

Ekşi elmanın kanda şekeri yükseltmeyeceği ya da kalorisinin daha az olduğu ile ilgili bilgi yanlış mı?. Yanıt: Yanlış.

Ancak birçok kişi ekşi elma ayarak kan şekerinin düşeceğine inanıyor. Oysa kan şekerimizin yükselmesine neden olan farklı tatlarda olan meyvelerin ortak içerdiği karbonhidratlar… Karbonhidratların her bir cinsi farklı tatlılık derecesine sahip iken ayrıca meyvelerde tadın ekşi olup olmamasını sağlayan ise meyve asitleri. Sözgelimi , sitrik asit gibi.

Normalde meyvelerin 1 porsiyon miktarları yaklaşık 12-14 gram arasında karbonhidrat içerir.

Bunu ekşi elma üzerinden örneklendirecek olursak her 1 adeti ortalama 100 gram olup yaklaşık 14 gram karbonhidrata tekabül ediyor. Yani tadının ekşi veya tatlı olmasının elmanın karbonhidrat değerini değiştirmediği gerçeği dünyanın hangi ülkesinde olur, nerede yetiştirilirse yetiştirilsin aynı.
Şişmanlığın temelde fazla kalori tüketimine bağlı olarak vücudun sağlığı bozacak miktarda yağ olarak depolaması olduğuna göre yediğimiz yiyeceklerin tatlarının formu değil önemli olan yediğimiz miktarın vücudumuz üzerinde etkileri daha önemli.

Örneği tadı güzel olan ve nişasta içeriği yüksek havuç zayıflama diyetlerinde yasak, diyabetliler için ise yenirse hastalığın seyri daha da kötü olur bilgisi toplumda yaygın bir hatalı inanış.
Havucun glisemik indeksi düşüktür ve salatalara konulan 1 adet havuç ne kan şekerini arttırır ne de şişmanlamaya neden olur. Çünkü 1 adet havuç ortalama 7 gram kadar karbonhidrat içerir

Burada önemli sorun havuç gibi nişasta içeriği yüksek olan besinlerin yasaklanmasından çok nasıl yenileceğinin doğru anlatılmasıdır.
Karbonhidrat içeren yiyecekleri muhakkak beslenmemizde bulundurmalı fakat porsiyonlarına dikkat etmeliyiz.


Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor Magazin
Hepsi Grubu'nun eski üyesi Cemre Kemer ikinci kez anne oluyor
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık firar etti. İş adamına suikast davasında yargılanıyorlardı Gündem
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan sanık firar etti. İş adamına suikast davasında yargılanıyorlardı
Kış hastalıklarına böyle savaş açıyor. İşte mucize ot Şifalı Bitkiler
Kış hastalıklarına böyle savaş açıyor. İşte mucize ot
Küresel piyasalar pozitif seyir izliyor Ekonomi
Küresel piyasalar pozitif seyir izliyor
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti Teknoloji
Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. İki Türk yapımı zirveye yerleşti
Okan Buruk son kararını verdi Spor
Okan Buruk son kararını verdi