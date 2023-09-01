Ekşi muşmula kronik hastalıkları böyle engelliyor

İnsanların korkulu rüyası olan kronik hastalıkları engelleyen ekşi muşmula dikkat çekti.

Ekşi muşmula kronik hastalıkları böyle engelliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

KRONİK HASTALIKLARI BÖYLE ENGELLİYOR

İnsanların korkulu rüyası olan kronik hastalıkları engelleyen ekşi muşmula dikkat çekti.

Antioksidan özelliği sayesinde oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olup, buna bağlı kronik hastalıkları engellenmeye destekcidir.

KRONİK HASTALIKLAR NEDİR?

Kronik hastalık, kişinin uzun süre yaşamında yer alan, kontrol edici ilaçlar ve tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabilen rahatsızlıklardır. Örneğin; diyabet, deri hastalıklarından sedef hastalığı, bazı romatizmal rahatsızlıklar, akciğer hastalıklarından koah, astım gibi rahatsızlıklar bu hastalık grubuna girer.

EKŞİ MUŞMULA NASIL KULLANILIR?

Sofralarda en çok tercih edilen üzüm sirkesi, salatalarda, soğuk yemeklerde ve diğer yiyeceklerle tüketilir. Alıçtan elde edilen sirke ise tadı meyve asidi açısından farklı olduğu için farklı bir aroma verebilir. Bu nedenle, tek kullanımı daha çok tercih edilir. Bitki sirkesinden yararlanabilmek için alkali oranı yüksek içeceklerle tüketilmesi tavsiye edilmez. En ideal kullanımı bir bardak su ile belli oranlarda tüketmenizdir.

EKŞİ MUŞMULA NEDİR?

Gülgillerden; kırlarda yabani olarak yetişen bir ağaçtır. Meyveleri; küçük muşmulaya benzer, kırmızı renklidir. Tadı mayhoştur. Hekimlikte meyvesi kullanılır.

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