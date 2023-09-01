Ekşi muşmula neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kalbe iyi gelen ekşi muşmulanın faydaları dikkat çekti.

Ekşi muşmula ilgili detaylar…

EKŞİ MUŞMULA NEDİR?

Gülgillerden; kırlarda yabani olarak yetişen bir ağaçtır. Meyveleri; küçük muşmulaya benzer, kırmızı renklidir. Tadı mayhoştur. Hekimlikte meyvesi kullanılır.

EKŞİ MUŞMULANIN FAYDALARI

-Asabi çarpıntıları giderir.

-Sinir bozukluğunu geçirir.

-Yüksek tansiyonu düşürür. Aritmide kullanılır.

-Uykusuzluğu giderir.

-Kalbi kuvvetlendirir.

-Damar sertliği ve göğüs nezlesinde faydalıdır.

-Alıç sirkesi C vitamini ve fenolik içeriği ile bağışıklık sisteminin güçlendirir.

-Grip, nezle ya da alerjik semptomların kolay atlatılmasına yardımcı olup, vücut direncini yükseltir.

-Antioksidan özelliği sayesinde oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olup, buna bağlı kronik hastalıkları engellenmeye destekcidir.

-Kötü huylu kolestrol (LDL) ve kanda yüksek trigliserit seviyesini azaltıp, karaciğer yağlanmasının önüne geçilmesinde yardımcıdır.

-Safra salgısını arttırmaya destek olup, yağlı yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırır.

-Antikor seviyesinin dengelenmesini sağlayıp, otoimmun hastalıklara yakalanmanın önlenmesinde yardımcı rol oynar.

-Anti-mikrobiyal özelliği ile bakteri ve parazit gibi zararlı mikroorganizmaların yok edilmesine destek olur.

-Hormon ve salgı seviyesinin dengelenmesine yardımcı olması stres, uykusuzluk ve depresyon belirtilerinin minimize edilmesine destek olur.

EKŞİ MUŞMULA NASIL KULLANILIR?

Sofralarda en çok tercih edilen üzüm sirkesi, salatalarda, soğuk yemeklerde ve diğer yiyeceklerle tüketilir. Alıçtan elde edilen sirke ise tadı meyve asidi açısından farklı olduğu için farklı bir aroma verebilir. Bu nedenle, tek kullanımı daha çok tercih edilir. Bitki sirkesinden yararlanabilmek için alkali oranı yüksek içeceklerle tüketilmesi tavsiye edilmez. En ideal kullanımı bir bardak su ile belli oranlarda tüketmenizdir.