Eksik dişin zararları neler

Ağzında eksik dişi olanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor! Eksik dişler hem vücuda hem de diğer dişlere zarar veriyor.

Çiğneme fonksiyonlarının azalmasına yol açıyor

Eksik diş bölgesinde komşu dişlerin devrilmesine, karşıt dişlerin eksik diş bölgesine uzamasına ve dolayısıyla çiğneme fonksiyonunun azalmasına neden olmaktadır.

Sağlam dişleri kaybetme riski artıyor

Devrilen ya da uzayan dişlerde temizlik ve bakım zorlaşacağı için çürük, hassasiyet, diş eti iltihabı nedeniyle ağrı ve diğer dişleri kaybetme riski de artmaktadır.

Çene eklemlerinde kilitlenmeler oluşabilir

Eksik dişler nedeniyle alışılmış çiğneme düzeni de değişir. Sağlıklı bir çiğneme çift taraflı olurken tek taraflı çiğneme ile çene eklemlerinde ağrı, ses, kilitlenmeler oluşabilir.

Gastrit ve ülser problemlerine yol açıyor

Eksik diş nedeniyle yeterince çiğnenmeyen ve öğütülmeyen besinler, bütün olarak yutulduğunda hazımsızlık, şişkinlik ayrıca gastrit ve ülser gibi mide problemlerine yol açabilir.

Kilo almaya sebep olabilir

Eksik diş nedeniyle iyi çiğnenmeden yutulan yiyecekler kilo alımına sebep olabilir