Türkiye’nin her bölgesinde sevilerek yapılan ekşili köfte sofralarımızın ana yemeklerindendir. Yöreye göre değişiklik gösterse de az malzeme ile lezzetli bir ekşili köfte yapmak mümkün. Peki, ekşili köfte nasıl yapılır? Ekşili köfte tarifi için malzemeler neler?

İşte ekşili köfte tarifi…

EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- Yarım kilo orta yağlı kıyma

- 1 adet soğan

- Yarım çay bardağı pirinç

- 2 çay kaşığı karabiber

- 1,5 çay kaşığı tuz

- Yarım çay kaşığı pul biber

- Yarım su bardağı un

- 2 yemek kaşığı yağ

- 1 adet patates

- 1 diş sarımsak

- 1 adet havuç

- 1 yemek kaşığı domates salçası

- 1 çay kaşığı kekik

- 1 adet yumurtanın sarısı

- 1 adet limonun suyu

- 3 yemek kaşığı yoğurt

EKŞİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Pirinç, soğan, kıyma ve baharatlar bir kapta karıştırılır. Hazırlanan köfte harcından minik yuvarlak köfteler elde edilir. Köfteler un serpilmiş bir kapta unlanır.

Sebzeler küp doğranır ve tencereye atıp yağda önce biraz kavurulur. Ardından salça eklenir ve biraz pişirilir.

En son üzerine su eklenir ve kaynayınca da köfteleri atılır.

Ekşisi için yumurta sarısı, yoğurt ve limon bir yerde çırpılır. Bu karışım köfteler pişince tencereye eklenir. Ve 10 daha pişirilir.