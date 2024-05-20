Mourinho Fenerbahçe'ye mi Beşiktaş'a mı? Şerafettin Tilki 'Ayıp ayıp' diyerek açıkladı

Bir Mourinho’dur gidiyor.

Bir sabah uyandık Fenerbahçe.. Ertesi gün Beşiktaş..

Herkes Portekizli hocadan nemalanmak peşinde.

Hatta bir kısım spor medyamız bile.

Nerden başlasam, nasıl anlatsam: Mourinho, Mourinho.

Önce medyadan başlayalım.

Gününüzde bilgiye ulaşmak kolay. Parmakların ucunda her şey.

Araştırma, soruşturma yok.

Koca gazetelerin manşetlerinde okuduk.

Aynen şöyle yazıyordu: Mourinho, Roma’da aldığı yıllık 5 milyon garanti ücret karşılığında Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti.

Yahu kardeşim ayıp ayıp.

Bak işin gerçeğini açıklıyorum.

Oku, anla. Atıp tutmayın!

Portekizli hoca, İtalyan devinden yıllık 5 milyon sterlin alıyordu.

Fakat normal kazancı ise yıllık net: 15 milyon sterlin.

Birazcık açayım.

Tottenham kulübü yol ayrımına gittiğinde; 'daha düşük ücretle başka bir görev üstlenirse maaş farkını ödemeyi kabul eder..’ maddesi vardı.

Mourinho İtalya'da göreve başladığında Roma'dan 5, Tottenham'dan ise 10 milyon sterlin kazandı.

Aynı Abdullah Avcı gibi..

Beşiktaş’tan 12 milyon alıyordu. Gönderildi. Trabzon’a gitti. Ücreti az gösterildi. Karadeniz ekibinin hocasının ücretinin büyük kısmını Beşiktaş ödedi.

Aha işte durum aynen bu.

Sözleşme bağlayıcı yani.

Gelelim kulüplere.

Yeniden aday olan Aziz Yıldırım aynı hoca ismini gündeme attı.

Bir anda odak noktası oldu. Hedef de buydu, istediği oydu. Yoksa kendisi de çok iyi biliyor ki, ünlü hoca Avrupa’nın 5 büyük liginden başka bir yere gitmez .

İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa..

Hatta kendisine Arabistan’dan yıllık 104 milyon Euro'luk teklif geldi ocak ayında.

Nazikçe öteledi: “Bir gün mutlaka bu ülkeye gideceğim. Ama ne zaman onu ben de kestiremiyorum.." diyerek.

Belli ki, emeklilik ikramiyesi olarak görüyor.

Ne yapsın, Avrupa’da EYT de yok!

Hal böyle iken Yıldırım gündem yaptı. Diğer aday ve mevcut Başkan Ali Koç, öbür ucundan tuttu.

Amaç yaklaşan seçim öncesi şirinlik.

Hadi olabilir, kongre balonları.

O da ne!

Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel sazı eline aldı.

Ah garibim ahhh.

Okuduğu haberin etkisinde kalmış olacak.

Gerçekten 5 milyon sandı.

Uçtu, uçtu yüksek uçtu.

Öyle ya, Santos’a yıllık 4.5 milyon Euro veren bunlardı.

Hatta daha da ileri gidip, canlı yayında, “Kendisi kabul etti. Biz karar vereceğiz..” dedi.

Vallahi pes.

Biz istemedik olmadıya getirecekler yani.

Şaka gibi ama gerçek.

Aklı selim olan hangi insan bu ayak oyunlarını yer bilemiyorum.

Yetmedi..

Beşiktaş’a, Çilekli’de işlettiği okulun aylık kirasını vermediği açıklanan Yücel, maliyetin sponsor ile karşılanacağını belirtip, “Ben bunu yapacağım" demez mi!

Güldürdünüz bizi yine.

Aynı Yücel, Japon oyuncu Kagawa transferi için 1 milyon sözü verip, 100 bin Euro ödemişti.

Fikret Orman küplere binmişti. Apayrı hikayesi var.. Neyse şimdilik

konumuza dönelim..

Peki Mourinho, çok üst düzey takımlarda görev yaptı. Şu an Newcastle United ile masada.

Mutlaka farklı kulüpler de vardır.

Maliyeti ne diyecekseniz..

Sizlere sadece ayrılırken aldığı tazminatları yazayım:

Chelsea'den 18 milyon Sterlin,

Real Madrid'den 17 milyon Sterlin,

Chelsea'den (2. Görevi) 12.5 milyon Sterlin,

Manchester United'dan 17 milyon Sterlin,

Tottenham'dan 18 milyon Sterlin

Son olarak Roma'dan 3 milyon Sterlin

Toplamda: 85.5 Milyon Sterlin..

Allah bereket versin!

Ya canım meslektaşlarım. Abilerim, ablalarım. Kardeşlerim..

Başkanlarım, yöneticilerim.

Taraftara şirin gözükmek, medyada reklam yapmak için ne de güzel atıp tutuyorsunuz.

Hiç gazdan ayağınızı kesmeyin.

Küserim valla.

Sadece Mourinho yeter mi, yetmez.

Hoca yıldızları ister. Real, PSG, Milan, Münih gibi takımların kadrolarında kim varsa transfer edin.

Nasıl olsa kale boş.

Sallayın gitsin.

Vur patlasın, çal oynasın.

Mourinho akıp gelsin.

THY reklamı için farklı rakamlar konuşuluyor. 6 saatlik çekimler için 1.5 milyon Euro artı tüm masraflar deniyor..

Çarpın, bölün, çıkarın ama sakın ha toplamayın.

Yoksa altından kalkamazsınız.