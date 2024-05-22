Ektikleri kenevirleri sularlarken yakalandılar

Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından 300 metrekarelik alanda kenevir sulayan iki şüpheli suçüstü yakalandı. Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş Timleri, Söke Çalıköy Mahallesi Ova bölgesindeki sazlık ve ağaçlık bir alanda, aranması bulunan A.T. ve O.O. isimli şahısların ektikleri kenevir bitkilerini sularken suçüstü yakaladı.

Yapılan aramalarda, iki metre boyunda 685 adet kenevir bitkisi, 105 gram kubar esrar, 10 adet uyuşturucu hap ve içime hazır iki adet uyuşturucu madde içeren sigara ele geçirildi. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklandıktan sonra Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.