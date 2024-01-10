Silahla canlı yayını basıp gazetecinin cebine dinamit koydular. Ülke yangın yerine döndü

Uyuşturucu çetesi lideri Adolfo Macías Villamar’ın hapishaneden kaçmasının ardından Ekvador’da olağanüstü hal ilan edildi. Bu durum, silahlı bir grubun bir televizyon kanalının canlı yayınını ele geçirmesine ve gazetecileri rehin almasına yol açtı. Canlı yayında, silahlı kişilerin televizyon kanalında çalışanları yere yatırdığı ve onlara saldırdığı görüldü. Görüntülerde silah sesleri ve çığlık sesleri duyuldu.

Çete üyelerinden birinin, kanalın spikerinin cebine dinamit koyduğu görüldü. Bu olay, hem gazetecilerin hem de genel halkın güvenliği için büyük bir tehdit oluşturdu.

Kartel üyeleri, cebine dinamit koydukları spikerden polisin peşlerini bırakmasını söylettirdi. Stüdyodakilerin korku dolu anları görüntülere yansıdı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Şiddet olaylarının tırmanışa geçtiği Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Fito lakaplı çete elebaşı Jose Adolfo Macias Villamar‘ın hapishaneden kaçmasının ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, Salazar’ın kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını ve bu kişilerin son derece tehlikeli olduğu açıklamasını yaptı.

Izuriete, OHAL süresince gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.

TELEVİZYON KANALINA BASKIN

Liman kenti Guayaquil'de yüzleri maskeli çete üyeleri, canlı yayın sırasında "TC Television" isimli televizyon kanalını bastı.

Saldırganların ellerinde uzun namlulu silahlar ve patlayıcılar bulunduğu görüldü.

Baskın sırasında yere yatırdığı gözlemlenen çok sayıda gazeteci ve televizyon çalışanı rehin alındı.

Canlı yayında, bir kadının "Ateş etmeyin, lütfen ateş etmeyin" diye bağırdığı duyuldu.

Ekvador Polis Teşkilatı Müdürü Cesar Zapata, televizyon stüdyosuna baskın düzenleyen çete üyelerinin tamamının gözaltına alındığını duyurdu.

Kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin bilgi vermeyen Zapata, "Bu, terör eylemi olarak değerlendirilmesi gereken bir harekettir" diye konuştu.

YAKALANDILAR

Ekvador Polis Teşkilatı Müdürü Cesar Zapata, televizyon stüdyosuna baskın düzenleyen çete üyelerinin tamamının gözaltına alındığını duyurdu.

Kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin bilgi vermeyen Zapata, "Bu, terör eylemi olarak değerlendirilmesi gereken bir harekettir" diye konuştu.