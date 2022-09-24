Ekvador'da rotası Türkiye olan gemide muz konteynerleri içinde 189 bin 620 doz kokain ele geçirildi

Ekvador Polis Teşkilatı’nın açıklamasına göre, kokain yüklü konteyner Limanlar ve Havaalanları Soruşturma Birimi (UIPA) ve Bölgesel Köpek Eğitim Merkezi (CRAC) görevlilerinin 17 Eylül Cumartesi günü sevkiyat öncesi yaptığı rutin denetimlerde tespit edildiği öğrenildi.

VOA'nın haberine göre, narkotik köpekleri sevk edilmek için hazır bekleyen konteynerin dış soğutma panellerine tepki vermesi üzerine polisler savcılıktan izin alarak konteyneri açtı ve konteynerin içinde bulunan 19 adet tuğla görünümlü paketin kokain olduğu tespit edildi.

Liga Maersk adlı gemiyle Türkiye'ye götürülmek istenen ve 189 bin 620 doz kokain taşıyan konteynerin varış noktası hakkında detaylı bir bilgi verilmedi.

Varış limanının İstanbul'daki Ambarlı Limanı olduğu öğrenildi.

BU YIL 1 TONUN ÜZERİNDE KOKAİN TÜRKİYE'YE GETİRİLECEKKEN YAKALANDI

Bu yılın ilk yarısında yaklaşık 93 ton kokainin ele geçirildiği Ekvador'da 1 tonun üzerinde kokain, Türkiye'ye götürülmek istenirken yakalanırken, yakalanmayan sevkiyatların da olduğu iddia edildi. Ekvador, Avrupa'ya kokain sevkiyatında önemli merkezlerden biri olarak görülüyor.

Uzmanlara göre, dünyanın en büyük kokain üreticisi olan Kolombiya'nın 2016'da imzaladığı barış süreci anlaşması ile uluslararası kokain ticaretinde rotalar ve başroller değişti. Bu yeni dönemde Ekvador'un dağıtım üssü olarak önemi arttı.