Kargoda şüpheli paket! 12 gram kokain ele geçirildi

AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde kargoya verilen şüpheli paketin içinde ayakkabının içine gizlenmiş kokain ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli A.B.D'yi takibe aldı.
Zanlının, kargo şubesinden teslim aldığı poşetteki ayakkabıyı inceleyen polis, topuk kısmına gizlenmiş 12 gram kokain buldu.
Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.
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