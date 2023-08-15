Ekvador'da siyasetçi Pedro Briones silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ekvador'da Revolucion Ciudadana Partisi'nin yerel lideri Pedro Briones, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

KAYNAK: AA
Ekvador'da siyasetçi Pedro Briones silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Briones'in ölümü, Revolucion Ciudadana Partisi Üyesi ve devlet başkanı adaylarından Luisa Gonzalez tarafından doğrulandı.

Gonzalez, sosyal medya hesabından, "Ekvador en kanlı dönemini yaşıyor. Şiddetin kurbanı olan meslektaşım Pedro Briones'in ailesine yürekten sarılıyorum." paylaşımında bulundu.

Revolucion Ciudadana'nın yerel lideri Briones'e yönelik saldırının Esmeraldas ilinin kırsal bir bölgesinde gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Associated Press'e (AP) konuşan Gonzalez, devlet başkanı olursa suça karşı sert bir duruş sergilemeyi, emniyet güçlerinde "temizlik" yapmayı, ülke sınırları boyunca kontrolü artırmayı ve kolluk kuvvetlerine yönelik teçhizata yatırım yapmayı planladığını aktardı.

Gonzalez, gözaltı yerlerinin "mahkumların ve organize suçun üretken olduğu ve onların eğlence merkezlerine dönüştüğünü" öne sürerek, Guillermo Lasso hükümetini, söz konusu bu yerlerin kontrolden yoksun olmasıyla eleştirdi.

Meksika'da son 4 haftada, bir devlet başkanı adayının ölümü de dahil olmak üzere, siyaset bağlantılı cinayetlerin sayısı 3'e yükseldi.

EKVADOR'DAKİ ŞİDDET OLAYLARI

Manabi eyaletinde bulunan Manta şehrinin Belediye Başkanı Agustin Intriago, 23 Temmuz'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, söz konusu saldırıda yaralanan bir kadının da öldüğünü aktarmıştı.

Devlet başkanı adayı Fernando Villavicencio, 9 Ağustos'ta silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

İçişleri Bakanı Juan Zapata, saldırıyı "20 Ağustos seçimlerini sabote etme amacıyla yapılmış terörist nitelikte bir siyasi suç" olarak tanımlamıştı.

Soruşturma kapsamında, olayla ilişkisi olduğu düşünülen 6 Kolombiyalı gözaltına alınmıştı.

Villavicencio'nun silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından ülkenin en büyük çetesi "Los Choneros"un elebaşının tutulduğu hapishaneye 4 bin kolluk gücüyle düzenlenen baskında silahlar, cephanelikler ve patlayıcılar bulunmuştu.

ÜLKE, ŞİDDET OLAYLARININ GÖLGESİNDE SEÇİME GİDİYOR

Pek çok bölgesinde şiddet olayları devam eden Ekvador, 20 Ağustos'ta yapılması planlanan genel seçimlere hazırlanıyor.

Mevcut Devlet Başkanı Lasso, mayısta mecliste yapılan azil oylamasının ardından Kongreyi feshetmiş ve 20 Ağustos'ta erken seçim yapılmasının önünü açmıştı.

Öne Çıkanlar
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star’da kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Karagümrük'e iki İtalyan birden Spor
Karagümrük'e iki İtalyan birden
Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 55'e çıktı Dünya
Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 55'e çıktı
Hatay'da bahçe yangını Güncel
Hatay'da bahçe yangını
Doğru değil ama öğünler arası çoğumuz bunu yapıyoruz Sağlık
Doğru değil ama öğünler arası çoğumuz bunu yapıyoruz
Rus askerlerinin Karadeniz’de Türk gemisine çıkış anı Güncel
Rus askerlerinin Karadeniz’de Türk gemisine çıkış anı
Hangi belirti hangi hastalığı işaret eder Sağlık
Hangi belirti hangi hastalığı işaret eder
Kolu olmayan dünya şampiyonu bisikletçiye kol saati hediye ettiler. Böyle rezillik görülmedi Spor
Kolu olmayan dünya şampiyonu bisikletçiye kol saati hediye ettiler. Böyle rezillik görülmedi