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Ekvator Ginesi’nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı

Ekvator Ginesi’nde oyların yüzde 94,9’unu alan Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 10:55
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Ekvator Ginesi’nde oyların yüzde 94,9’unu alan Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Ekvator Ginesi’nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı
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Ekvator Ginesi’nde oyların yüzde 94,9’unu alan Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Faustino Ndong Esono Eyang yaptığı açıklamada, resmi sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminin galibinin, 43 yıldır cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Obiang olduğunu bildirdi.

Seçime katılım oranının yüzde 98 olduğunu belirten Eyang, Cumhurbaşkanı Obiang’ın oyların yüzde 94,9’unu aldığını duyurdu.

Eyang, diğer adaylardan Sosyal Demokrasi için Birliktelik Partisinin (CPDS) adayı Andres Esono Ondo’nun 9 bin 684, Sosyal Demokrasi Koalisyon Partisinin (PCSD) adayı Buenaventura Monsuy Asumu’nun ise 2 bin 855 oy aldığını aktardı.

Yaklaşık 1,5 milyon nüfusa sahip ülkede 427 bin 661 seçmen Ekvator Ginesi’ni 7 yıl boyunca yönetecek cumhurbaşkanın yanı sıra, milletvekili, senato ve belediye seçimleri için de oy kullanmıştı.

İktidardaki Ekvator Ginesi Demokrat Partisi (PDGE), Meclisteki 100, senatodaki 55 sandalyenin tamamını kazandı.

80 yaşındaki Obiang, 2016'daki seçimlerde oyların yüzde 93,7'sini alarak 5. dönem için cumhurbaşkanı seçilmişti.

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