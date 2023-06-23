El-ayak-ağız hastalığı ve sığınmacılar!

Türk Tabipleri Birliği, 2023’ün ilk 4 ayında bin 440 kızamık vakası tespit edildiğini açıkladı. Açıklamayı, TTB Merkez Konsey Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Pandemi Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Esin Şenol yaptı. Şenol, bakanlığın 2023’te ülkeyi 34 bölgeye ayırarak hazırladığı verilere göre, kızamıkta iki doz aşılamada yüzde 95 oranına ulaşan tek bir bölgenin dahi olmadığını söylerken, “Anahtar deliğinden bakana dahi bulaşabilecek bir hastalık. Eksik aşılı, hatta aşılı kişilere bile bulaşabilecek güçte” uyarısını da yaptı...

TTB’ye yakın beş derneğin açıklamasında da “İstanbul ve deprem bölgesindeki Gaziantep’te vakaların artığına işaret ederek “Vaka görülen bölgelerde 9 ay-15 yaş arası tüm çocuklara aşılı olup olmadığına bakılmaksızın mutlaka bir doz aşı yapılmalı. Henüz vaka görülmeyen bölgelerde 9 aydan itibaren eksik aşılı çocukların aşıları tamamlanmalı.” denildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise “kızamığa bağlı ölüm” iddialarının asılsız olduğunu bildirerek bahsedilen vakada ölüm sebebinin ölümün HIV/AIDS hastalığı kaynaklı çoklu organ yetmezliği olduğunu açıkladı! Koca, hastanın 2015 doğumlu ve yabancı uyruklu olduğunu da bildirdi.

Koca, "Son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yurt dışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında bir artış olduğu gerçektir.

COVID-19 Pandemisi döneminde maalesef artış gösteren aşı reddi kampanyalarına rağmen, sağlık çalışanlarımızın çabaları sonucunda çocuklarımızın KKK-I aşı kapsayıcılığının ülke genelinde %95'in üzerinde tutulması sağlanmıştır." dedi.

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Bu arada bir de el-ayak hastalığı vakalarında artış olduğu haberleri var. Özel hastanelerin resmî sayfalarında yayında olan verilere göre suçiçeğine benzetilen ama bağırsaklarda ürediği söylenen iki virüsün sebep olduğu ifade edilen hastalık, el-ayak, ağız ve boğazda kabarcıklar çıkmasıyla başlıyor... İki ay kadar sürüyor ve kendiliğinden geçiyor. İlacı ve aşısı yok. Hastalara boğazda rahatlatmak için yoğurt yemeleri tavsiye ediliyor. Çünkü yemek yerken boğazdaki kabarcıklar acı veriyor...

Tüm yaş gruplarında görülebilmesine rağmen daha çok çocukları hedef aldığı bildirilen hastalıkla ilgili olarak Hürriyet gazetesinden İsmail Sarı'nın görüşlerine başvurduğu Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Tıraş, “El- ayak- ağız hastalığı; kızamık, kızamıkçık ve kabakulak gibi çocukluk çağı aşılarının yapıldığı toplumlarda en sık görülen döküntü hastalıklarının başında geliyor. Son zamanlarda sıkça karşılaşmaya başladık. Çünkü bu hastalık özellikle ilkbahar ve yaz aylarında salgınlara neden olur. Bu nedenle bu mevsim hastalık görülme sıklığının arttığı bir dönem. Fakat bu yıl sayı biraz daha arttı” dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kuşoğlu ise “Bu viral hastalık ülkemizde yaz aylarında her zaman karşımıza çıkan ve pandemi gibi bir durum yaratması beklenmeyen enfeksiyonlardan biri.” dedi.

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Konuyla ilgili yayınları gözden geçirirken, 2017 yılında CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve arkadaşları tarafından verilen ve tabii ki reddedilen Meclis Araştırması önergesinde, 2011 yılından itibaren Türkiye’ye gelen milyonlarca Suriyelinin sağlık taramasından geçirilmediği, özellikle Suriyeli çocuklara çocukluk dönemi aşılarının yapılmamış olduğu, aşı programlarının bu çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğinin belirtilmiş olduğunu gördüm...

Önergede Türkiye’den kökü kazınan kızamık, suçiçeği ve bir alt grubu olan el-ayak-ağız hastalığının görülmeye başlandığı da belirtilmiş...

SONUÇLAR:

1- Yabancı uyruklu çocuğun kızamıktan değil AIDS’ten ölmüş olması daha tehlikeli bir durumdur.

2-Kızamık vakaları, 2017’den beri var! “Kızamık pandemisi” gibi bir tehlike yok ama vakaların ortaya çıkmasının sebeplerinden biri, iktidarın uyguladığı sığınmacılar politikası gibi görünüyor.

3-El ayak ağız hastalığının ise; kızamık, kızamıkçık ve kabakulak gibi çocukluk çağı aşılarının yapıldığı toplumlarda ortaya çıkması, bu aşıların incelenmesi gerektiğini gösteriyor...