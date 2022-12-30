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El kadar çocuk belinden silahı çıkarıp arkadaşına doğrulttu. Rastgele ateş açtı

İstanbul Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Küçük çocuk belinden silahını çıkarıp önce arkadaşını korkuttu sonra havaya ateş açtı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 20:51
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El kadar çocuk belinden silahı çıkarıp arkadaşına doğrulttu. Rastgele ateş açtı

El kadar çocuk belinden silahı çıkarıp arkadaşına doğrulttu. Rastgele ateş açtı
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İstanbul Esenyurt’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Küçük çocuk silahla arkadaşını korkuttu ve havaya ateş etti.Söz konusu görüntülerde yaşça oldukça küçük olduğu görülen çocuk tehlikeli bir oyun oynadı.Küçük çocuk hem arkadaşının hem de çevresindekilerin hayatını riske attı. Önce silahı arkadaşının ayaklarına doğrultarak korkutan çocuk sonra havaya 2 el ateş etti. O anlar yerinde bulunun bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

 

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