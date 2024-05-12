Galatasaraylı teyze atkısını açtı tribün ayağa kalktı

Süper Lig'in 36. haftasında zirvedeki Galatasaray, Vavacars Fatih Karagümrük'ün konuğu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.00 itibarıyla start alacak ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Maçın düdüğünü hakem Volkan Bayarslan çalacak, VAR odasında ise Portekizli hakem Helder Malheiro görev yapacak.

Lider durumundaki Galatasaray, Fenerbahçe'nin 6 puan önünde haftaya başlıyor ve şimdiye kadar oynadığı 35 maçta 31 zafer, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgiyle toplam 96 puan kazandı. 15. sırada yer alan Vavacars Fatih Karagümrük ise 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 37 puana sahip.

Maçın başlamasına saatler önce Olimpiyat Stadı'nı dolduran Galatasaray taraftarları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Sarı Kırmızılı taraftarların isteği üzerine tribünde bir teyze Galatasaray atkısı açarak dikkatleri üzerine çekti.