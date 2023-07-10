Bir hava olayı olan El Nino tüm dünyayı etkisi altına alırken Türkiye’de de hava durumunun El Nino sıcakları etkisi altına girmeye başladı. Peki, El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün “El Nino” olarak ifade edilen sıcak hava dalgası tüm dünyayı etkisi altına aldı. Dünyanın pek çok yerinden yangın ve aşırı sıcaklık haberleri gelirken 'El Nino'nun Türkiye'de de etkili olması bekleniyor.

EL NİNO NEDİR?

El Nino, doğu tropikal Pasifik Okyanusu'ndaki yüzey sularının olağandışı ısınması anlamına gelmektedir.

İki ila yedi yıllık aralıklarla düzensiz olarak meydana gelen El Nino'nun okyanus sıcaklıkları, okyanus akıntılarının hızı ve gücü ve yerel hava durumu üzerinde etkisi bulunur.

La Nina ise bölgenin yüzey sularının olağandışı soğumasını tanımlayan bir modeldir.

EL NİNO NE ZAMAN TÜRKİYE’DE ETKİLİ OLACAK?

45-50 derece sıcaklıkların ihtimal dahilinde olduğu sıcak hava dalgasının en kötü etkileyeceği illerin başında ise İstanbul ve çevresi geliyor. 45 derecelere çıkması beklenen hava sıcaklıklarından Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın da etkileneceği tahmin ediliyor. El Nino temmuz itibariyle ülkemizde hissedilmeye başlandı. Sıcaklıkların 12 Temmuz itibari ile etkisini arttırması bekleniyor.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğü 3 Temmuz, dünyada bu zamana kadarki en sıcak gün olarak tarihe geçmişti.

Henüz 24 saat geçmeden 4 Temmuz'da ise 17,18 dereceye ulaşan küresel ortalama sıcaklık bir daha rekor kırmıştı. Bu durum dünyamızın geleceği ve su kaynakları açısından da endişelerin artmasına neden oldu.