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Kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu

Elazığ'da Karakaya Barajı'nda kaybolan balıkçı Zeynel Abidin İnal'ın cansız bedeni 13 metre derinlikte bulundu.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 13:27
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Elazığ Karakaya Barajı'nda kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu

Kaybolan balıkçının cansız bedeni bulundu
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İHA
Olay, dün Baskil'de bulunan Karakaya Barajı kıyısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk babası Zeynel Abidin İnal, gece sabaha doğru baraj sahasında bulunan ağları gerdirmek için teknesi ile barajda açıldı.

Sabaha doğru Zeynel Abidin İnal'dan haber alamayan ailesi, durumu arkadaşlarına bildirdi. Tekneyle suya açılan arkadaşları İnal'ın teknesini ve telefonu barajın ortasında görünce durumu jandarma, AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlara bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kayıp balıkçının suya düştüğü üzerine çalışma yaparak su altında ve üstünde arama başlattı. Aramalar sonucunda İnan'ın cansız bedeni 13 metre derinlikte bulundu. Sudan çıkartan İnan'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna götürüldü.

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