Elazığ’da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı tutuklandı

Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında yakalanan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan zanlı tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan-Kayıp Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası olan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Sürsürü Mahallesi üzerinde meydana gelen ateşli silahla kasten yaralama olayının faili firar şüphelisi ve hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti’ suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli U.A. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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