Elazığ'da 4 uyuşturucu taciri yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sokak satıcılarına yönelik çalışmalar neticesinde uyuşturucu sattığı belirlenen 4 şüpheli yakalanarak ‘Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst, araç ve ikamet aramasında, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet fişek, 6 parça halinde toplam 56,70 gram esrar maddesi, 2 parça halinde 5.60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken birisi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.