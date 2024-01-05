Elazığ'da 4 uyuşturucu taciri yakalandı

Kaynak: İHA
Elazığ'da 4 uyuşturucu taciri yakalandı
Elazığ'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Sokak satıcılarına yönelik çalışmalar neticesinde uyuşturucu sattığı belirlenen 4 şüpheli yakalanarak ‘Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst, araç ve ikamet aramasında, 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet fişek, 6 parça halinde toplam 56,70 gram esrar maddesi, 2 parça halinde 5.60 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken birisi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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