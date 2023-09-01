Elazığ'da 6 adet suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da 6 adet suç kaydı bulunan ve polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Elazığ'da 6 adet suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık-Yankesicilik Büro Amirliği tarafından il genelinde meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu çerçevede Olgunlar Mahallesi Adalet Sokak’ta meydana gelen ikamet hırsızlığı olayının faili olarak tespit edilen Ü.T. (28) polis ekipleri tarafından yakalandı. 6. adet suç kaydı mevcut olduğu öğrenilen şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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