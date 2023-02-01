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Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti

Elazığ'da akıllara durgunluk veren olay. Seyir halindeki aracın kapısını açıp, sürücüye saldırdı. Saldırı anı cep telefonuyla kaydedildi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 12:26
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Elazığ'da akıllara durgunluk veren olay. Seyir halindeki aracın şoförüne saldırdı

Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti
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Elazığ’da seyir halindeki otomobili durdurarak sürücüsünün darp edilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, merkeze bağlı Şehit İdris Doğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sürücü kapısı açılarak darp edildi. Kapısı açık şekilde ilerleyen araçtaki darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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