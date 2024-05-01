Elazığ'da ambulansla hafif ticari araç çarpıştı. 2’si polis 7 yaralı

Elazığ- Diyarbakır kara yolunda meydana gelen olayda, Diyarbakır’dan Elazığ iline psikiyatri hastası olduğu öğrenilen vatandaşı götüren ve içerisinde hastaya refakat eden 2 polis memuru ile 3 sağlık çalışanının bulunduğu 21 ABT 378 plakalı ambulans ile M.S.D.’nin kullandığı 24 EC 290 plakalı hafif ticari araç, 20 kilometre kala çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada ambulansın içinde bulunan psikiyatri hastası ile 2 polis memuru, 3 sağlık çalışanı ve hafif ticari aracın sürücüsü M.S.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari aracın içinde sıkışan M.S.D. ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, yapılan müdahale sonrası şehirdeki hastanelere kaldırıldı. M.S.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu diğer yaralıların da vücutlarında kırıklar bulunduğu tespit edildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlatıldı.