Elazığ'da ambulansla hafif ticari araç çarpıştı. 2’si polis 7 yaralı

Kaynak: DHA
Elazığ'da ambulansla hafif ticari araç çarpıştı. 2’si polis 7 yaralı
Elazığ’da hasta taşıyan ambulansla hafif ticari araç hızla çarpıştı. Yaşanan kazada ambulanstaki hasta, hastaya eşlik eden 2 polis memuru, 3 sağlık personeli ve hafif ticari aracın sürücüsü M.S.D. yaralandı.

Elazığ- Diyarbakır kara yolunda meydana gelen olayda, Diyarbakır’dan Elazığ iline psikiyatri hastası olduğu öğrenilen vatandaşı götüren ve içerisinde hastaya refakat eden 2 polis memuru ile 3 sağlık çalışanının bulunduğu 21 ABT 378 plakalı ambulans ile M.S.D.’nin kullandığı 24 EC 290 plakalı hafif ticari araç, 20 kilometre kala çarpıştı.

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7 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada ambulansın içinde bulunan psikiyatri hastası ile 2 polis memuru, 3 sağlık çalışanı ve hafif ticari aracın sürücüsü M.S.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari aracın içinde sıkışan M.S.D. ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, yapılan müdahale sonrası şehirdeki hastanelere kaldırıldı. M.S.D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu diğer yaralıların da vücutlarında kırıklar bulunduğu tespit edildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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