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Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 

Kahramanmaraş’ta son olarak meydana gelen son 7.6 büyüklüğündeki depremde bir binanın çöküş anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Binada 2 polis memurunun bulunduğu ve enkaz altında kaldığı iddia edildi. 

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 16:58
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Elazığ'da bina böyle çöktü

Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 
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İHA'nın haberine göre, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir depremde Elazığ merkeze bağlı Akpınar mahallesinde bir bina çöktü.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Öte yandan binanın ilk depremde boşaltıldığı ve içerisinde tespit yapmak için giren 2 polis memurunun enkaz altında olduğu iddia edildi.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

 

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