﻿Elazığ'da bina böyle çöktü. 2 polis enkaz altında 

İHA'nın haberine göre, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde bir depremde Elazığ merkeze bağlı Akpınar mahallesinde bir bina çöktü.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Öte yandan binanın ilk depremde boşaltıldığı ve içerisinde tespit yapmak için giren 2 polis memurunun enkaz altında olduğu iddia edildi.
Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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