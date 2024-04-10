Elazığ’da bir ayda 218 trafik kazası yaşandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ’da martta 218 trafik kazası yaşandı.

Açıklanan istatistiksel veriler kapsamında kentte yaşanan 218 kazada 126 kişi yaralanırken, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kazaların 84’ünde yaralanmalı yaşanırken, 134’ünün ise maddi hasarlı olduğu belirtildi.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şu şekilde sıralandı: "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bölgelere girmek, yaya ve okul geçitlerinde hızı yavaşlatmamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."

Olarak sıralandı…