Kocaeli’ye köy konağı yapılıyor

Şehrin her köşesinde şehri güzelleştirmek amacıyla çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki çalışmalarına devam ediyor.

Bu çalışmalarda Başiskele ilçesinde köy konağı yer alıyor.

Başiskele Kazandere Köy Konağı projesi 160 metrekare alanda 2 katlı olarak yapıldı.

Köy Konağının çevre istinat duvarı, çatı ve bina betonarme imalatları bitti. Kat duvar imalatı süren köy konağı içerisinde çok amaçlı salon, köy odası, mescit, muhtarlık ve idari ofisler bulunuyor.