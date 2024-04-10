Kocaeli’ye köy konağı yapılıyor

Kaynak: İHA
Kocaeli’ye köy konağı yapılıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak köy konağı yapımı çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin her köşesinde şehri güzelleştirmek amacıyla çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlardaki çalışmalarına devam ediyor.

Bu çalışmalarda Başiskele ilçesinde köy konağı yer alıyor.

Başiskele Kazandere Köy Konağı projesi 160 metrekare alanda 2 katlı olarak yapıldı.

Köy Konağının çevre istinat duvarı, çatı ve bina betonarme imalatları bitti. Kat duvar imalatı süren köy konağı içerisinde çok amaçlı salon, köy odası, mescit, muhtarlık ve idari ofisler bulunuyor.

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