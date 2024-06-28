Elazığ'da bir kadın eski eşi tarafından 10 yerinden bıçaklandı

Aksaray Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Enes Eyüp Koca çocuğunu bırakmak için bir süre önce boşandığı Yüsra Binnaz Ç.’nin kaldığı eve gitti. Burada Koca ile eski eşi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enes Eyüp Koca, yanında getirdiği bıçakla Yüsra Binnaz’ı 10 yerinden bıçakladı.

AĞIR YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüsra Binnaz Ç., yapılan ilk müdahale sonrası Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Enes Eyüp Koca ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yüsra Binnaz Ç.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, Enes Eyüp Koca emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.