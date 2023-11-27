Elazığ'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde saat 11.56 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Demirtaş mevkiinde meydana gelen deprem, yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde saat 11.56 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Demirtaş mevkiinde meydana gelen deprem, yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.