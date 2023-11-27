Elazığ'da deprem

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Rahime Sezgin KAYNAK: Haber Merkezi
Elazığ'da deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde saat 11.56 sıralarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Demirtaş mevkiinde meydana gelen deprem, yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.

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