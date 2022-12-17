17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fare gibi girdiği marketi soydu

Elazığ’da bir hırsız, sabaha doğru boyunluk ile yüzünü kapatarak fare gibi girdiği marketten 100 bin liralık malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 15:18
Takip Et

Elazığ'da fare gibi girdiği marketi soydu

Fare gibi girdiği marketi soydu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen hırsız, sabaha doğru marketin küçük penceresini kırarak içeri girdi. 

Market içerisinde yanında getirdiği çöp poşetlerine sigara, 2 adet cep telefonu ve nakit paraları alan hırsız 2 saate yakın kaldığı markette poşetleri doldurup çıkarak kayıplara karıştı. Sabah marketi açmak için markete gelen iş yeri Mehmet Aktı, markette hırsızlık yapıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. 

Olay yerine gelen ekipler, yapılan çalışmaların ardından kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatırken, market sahibi, hırsızın girdiği yerleri kapatmak için yeni tedbirler aldı.

7 senedir buranın işletmesini yaptığını belirten Mehmet Aktı, "Bundan 6 sene önce de bizim iş yerimize girilmişti. Herhangi bir kalıntıya rastlanmadı. Akabinde 3 gün önce yine iş yerime girdiler. 100 bin liranın üzerinde bir zararım var. Telefon, sigara ve nakit paramız çalındı.  Küçük esnafın zaten bittiği noktadayız” dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
2
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
3
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
4
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
5
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
6
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
7
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
﻿Faik Öztrak'tan İmamoğlu soruna flaş yanıt. CHP’den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
﻿Ankara'yı sis bastı kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
﻿Ankara'yı sis bastı kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
﻿Ankara'yı sis bastı kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
﻿Fare gibi girdiği marketi soydu
﻿Fare gibi girdiği marketi soydu
﻿Fare gibi girdiği marketi soydu
﻿Emeklilik vaadiyle milyonluk vurgun
﻿Emeklilik vaadiyle milyonluk vurgun
﻿Emeklilik vaadiyle milyonluk vurgun
﻿Hande Balcan’ın yeni kitabı ‘Gençliğimiz Var’ okuyucuları ile buluştu
﻿Hande Balcan’ın yeni kitabı ‘Gençliğimiz Var’ okuyucuları ile buluştu
﻿Hande Balcan’ın yeni kitabı ‘Gençliğimiz Var’ okuyucuları ile buluştu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.