﻿Fare gibi girdiği marketi soydu

İHA'nın haberine göre, olay, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen hırsız, sabaha doğru marketin küçük penceresini kırarak içeri girdi.

Market içerisinde yanında getirdiği çöp poşetlerine sigara, 2 adet cep telefonu ve nakit paraları alan hırsız 2 saate yakın kaldığı markette poşetleri doldurup çıkarak kayıplara karıştı. Sabah marketi açmak için markete gelen iş yeri Mehmet Aktı, markette hırsızlık yapıldığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yapılan çalışmaların ardından kaçan hırsızın yakalanması için çalışma başlatırken, market sahibi, hırsızın girdiği yerleri kapatmak için yeni tedbirler aldı.

7 senedir buranın işletmesini yaptığını belirten Mehmet Aktı, "Bundan 6 sene önce de bizim iş yerimize girilmişti. Herhangi bir kalıntıya rastlanmadı. Akabinde 3 gün önce yine iş yerime girdiler. 100 bin liranın üzerinde bir zararım var. Telefon, sigara ve nakit paramız çalındı. Küçük esnafın zaten bittiği noktadayız” dedi.