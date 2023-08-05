Elazığ’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Elazığ’da meydana gelen kazada araç refüje çarpıp takla atarken kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Çağlar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl istikametinden Elazığ istikametine doğru seyir halinde olan 23 ADM 377 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

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Bir süre sürüklenen araç daha sonra kavşağa çarpıp ters döndü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin yaptığı incelemede bir kişinin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 4 kişinin de yaralandığını belirledi.

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Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden vatandaş da cenaze arabasıyla morga kaldırıldı.

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Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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