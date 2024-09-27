Elazığ'da feci kaza! 2 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ’da meydana gelen kazada , akşam saatlerinde Elazığ- Bingöl karayolu Gülüşkür mevkisinde meydana geldi.

H.U. yönetimindeki 21 FF 622 plakalı otomobil ile F.A. idaresindeki 23 BD 223 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle her iki otomobildeki S.C., G.A., E.A., A.Y. ve A.Y. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan G.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi . Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.