Elazığ’da feci kaza: 9 yaralı

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Elazığ’da feci kaza: 9 yaralı

Kaza, Karakoçan ilçesine bağlı Gündeğdi köyü mevkiinde meydana geldi. Mirzali Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Yavuz K. yönetimindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki H.Y., C.Y., P.Y., A.R.D., H.U., Y.K. ve S.K. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

aw041129-05.jpg

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Karakoçan Devlet Hastanesin​​​​​​​e ardından da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw041129-04.jpg
​​​​​​​

Öne Çıkanlar
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Son Haberler
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü Yaşam
Elazığ'da silahlı kavga: 1 ölü
Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' dağıldı, Ermeni spiker gözyaşlarını tutamadı Dünya
Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' dağıldı, Ermeni spiker gözyaşlarını tutamadı
Diyarbakır’da yük treni TIR’a çarptı: Sürücü yaralandı, 50 koyun öldü Yaşam
Diyarbakır’da yük treni TIR’a çarptı: Sürücü yaralandı, 50 koyun öldü
‘Kızıl lokum’ ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan... Yaşam
‘Kızıl lokum’ ilk kez Akdeniz'de görüldü: Yırtıcı ve saldırgan...
İstanbul'daki köprüler mavi renkle ışıklandırıldı Yaşam
İstanbul'daki köprüler mavi renkle ışıklandırıldı
Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın gezi kararına tepki: Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum Güncel
Tayfun Kahraman'ın eşinden Yargıtay'ın gezi kararına tepki: Vera'ya ne diyeceğimi bilmiyorum
Eşine kızdı, kendini bıçakladı Yaşam
Eşine kızdı, kendini bıçakladı