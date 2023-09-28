Elazığ’da feci kaza: 9 yaralı

Kaza, Karakoçan ilçesine bağlı Gündeğdi köyü mevkiinde meydana geldi. Mirzali Y. yönetimindeki hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Yavuz K. yönetimindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki H.Y., C.Y., P.Y., A.R.D., H.U., Y.K. ve S.K. yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından önce Karakoçan Devlet Hastanesine ardından da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.