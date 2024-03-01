Elazığ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Kaynak: İHA
Elazığ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
Elazığ’da düzenlenen ‘Cemre Operasyonu’ çerçevesinde ‘bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçunu işledikleri belirlenen 5 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından CEMRE Operasyonu düzenlendi.

Kentte merkezinde bulunan 5 farklı otel ve pansiyonda, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, işletme yetkilisi 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 4’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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