Elazığ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından CEMRE Operasyonu düzenlendi.
Kentte merkezinde bulunan 5 farklı otel ve pansiyonda, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek suçunu işledikleri tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, işletme yetkilisi 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılardan 4’ü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.