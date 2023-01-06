6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Elazığ’da soğuk hava etkili oldu

Elazığ’da sabah erken saatlerde başlayan soğuk hava, tüm şehri etkisi altına aldı. Kentteki sulama havuzları ve bayraklar buz tuttu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 11:11
Takip Et

Elazığ'da havuzlar dondu, bayrak buz tuttu

Elazığ’da soğuk hava etkili oldu
+
Aa
-

Elazığ’da soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuklar nedeniyle Baskil ilçesindeki kayısı bahçelerinde bulunan sulama havuzu ve bayraklar buz tuttu.

Kentte özellikle sabah erken saatlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Hava sıcaklığının eksi 8'e kadar düştüğü Elazığ'ın Baskil ilçesinde kırağı ve don etkili oldu. Kırağı ile kayısı ağaçları beyaza bürünürken, sulama havuzları ile Türk bayrağı buz tuttu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent genelinde sıcaklıkların eksilerde seyredeceği ve kırağı ile sisin etkisini sürdüreceği bildirildi.

 

(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
2
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
3
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
4
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
5
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
6
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
7
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Beyoğlu'nda dilencinin zulasını zabıta patlattı
﻿Beyoğlu'nda dilencinin zulasını zabıta patlattı
﻿Beyoğlu'nda dilencinin zulasını zabıta patlattı
﻿Uludağ’da suni kar yağışı başladı
﻿Uludağ’da suni kar yağışı başladı
﻿Uludağ’da suni kar yağışı başladı
﻿Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
﻿Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
﻿Roma ve Bizans dönemine ait 40 sikke ele geçirildi
﻿Atlar gitti faytonlar geldi
﻿Atlar gitti faytonlar geldi
﻿Atlar gitti faytonlar geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.