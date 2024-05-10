Suç örgütü lideri Ramazan Bayğara Yunanistan'da yakalandı

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Interpol tarafından yakalanan Bayğara'nın Türkiye'ye iade edileceği ve suçla mücadelede kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara, Yunanistan'da INTERPOL birimlerince ülkemize iade edilmek amacıyla tutuklanmıştır.

Suç ve suçluyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek olup ilimizin ve ülkemizin huzurunu bozmaya yönelik hiçbir yapılaşmaya asla müsaade edilmeyecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."