Akıntıya kapılan çocuk son anda kurtarıldı

Zeki kırsal Mahallesi yakınlarında gerçekleşen olayda, sulama kanalına düşen Yasin isimli küçük çocuğun suyun akıntısıyla sürüklendiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çocuğun çaresizce yüzmeye çalıştığı görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. Olay yerine hızla yetişen görevliler ve çevredeki vatandaşlar, çocuğu kurtarmak için suya atladılar. Suda çocuğun peşinden gidenler, onu suyun içinde sürüklenirken yakalamayı başardılar. Plastik bir boruya tutunan iki kişi, çocuğu suyun içinden çıkarmayı başardılar. Kurtarma operasyonunun ardından çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.