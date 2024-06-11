Elazığ'da kaybolan gencin arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor

Kaynak: DHA
Elazığ'da kaybolan gencin arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor

Elazığ'ın Palu ilçesinde, sıcak havadan bunalan ve Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki Burak Süner'in kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları, 5. gününde de yoğun bir şekilde sürüyor.

Olay, 7 Haziran akşamı meydana gelmişti. Arkadaşlarıyla birlikte nehirde serinlemek için giren Süner, akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Olayın ardından polis, jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri bölgeye yönlendirilmişti.

Toplamda 294 personel, 6 arama botu, 2 dron, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı ve 42 araçla gerçekleştirilen arama çalışmaları, henüz sonuç vermedi.

Süner'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları, genç gencin bulunması için kararlılıkla sürdürülüyor.

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