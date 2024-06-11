Elazığ'da kaybolan gencin arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor

Olay, 7 Haziran akşamı meydana gelmişti. Arkadaşlarıyla birlikte nehirde serinlemek için giren Süner, akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu.

Olayın ardından polis, jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, UMKE ve dalgıç ekipleri bölgeye yönlendirilmişti.

Toplamda 294 personel, 6 arama botu, 2 dron, 2 tekne, 1 su altı arama cihazı ve 42 araçla gerçekleştirilen arama çalışmaları, henüz sonuç vermedi.

Süner'e ait herhangi bir iz bulunamadı. Arama çalışmaları, genç gencin bulunması için kararlılıkla sürdürülüyor.